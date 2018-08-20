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Tarık Ünlüoğlu: “Hayırlısı olsun”
Tarık Ünlüoğlu: “Hayırlısı olsun”
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, önceki gün hayat arkadaşı Gülenay Kalkan ile Atatürk Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Ağustos 2018 - 10:00

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal'ı Tarık Ünlüoğlu, Bayram tatili için Kıbrıs’ı tercih eden isimler arasındaydı. Eşi Gülenay Kalkan ile önceki akşam Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde valizleri ile görüntülenen çift oldukça mutluydu. Usta oyuncu ayak üstü kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yani sezon için olumlu cevaplar veren Ünlüoğlu, Deniz Çakır’ın diziden ayrıldığına yönelik sorulara ‘'Hayırlısı olsun yeni sezonda yeni isimler gelebilir bekleyelim hep birlikte görelim'' açıklamasını yaptıktan sonra valizleriyle tatil pozunu vererek uçağın yolunu tuttu.
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Son güncelleme: 11:02 - 20.08.2018
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