Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

61 yaşında yaşadığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçı için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yapılıyor. Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan en ön sırada otururken son derece bitkin ve üzgün hali dikkatlerden kaçmadı. Törene usta ismin çok sayıda arkadaşı katılırken içlerinden bazıları yaşadıkları acıyı şu ifadelerle paylaştı.

OKTAY KAYNARCA

“Son dönem biraz rahatsızdı, fark etmiştik ama konduramadık herkes gibi… maalesef hastalığı yenemedi”



ALTAN ERKEKLİ

“Sahnede kolkola olduğumuz bir insandı, hayatı dolu dolu yaşayan bir insandı. Onu yolcu etmeye geldik”

MELEK BAYKAL

“Hepimizin içinde çok güzel anılarla ve komikliklerle uğrayacağız. Onu çok güzel anacağız. Ölmeden 2 gün önce ziyarete gittim kendisini, girdim salondan 5 dakika sonra bana dedi ki, ‘Melek, saatin ne güzel ulan!’ Ah Tarık’ım uğurlar olsun”

SELÇUK YÖNTEM



“47 yıllık dostumdu. Çok küstük, çok barıştık. Çok dominant bir karakterdir. Bir masayı terk etmesi asla istenmeyen bir karakterdi. Can dostumdu, Allah rahmet eylesin” sözleriyle duygularını dile getirdi.

MEHMET ASLANTUĞ



“30 yıllık dostumu kaybettim. Her zaman aramızda olacak” dedi.

OYA BAŞAR

“Canımdı. Küserdi ama hemen barışırdı. Kinci değildi. Çok güzel günlerimiz geçti. O anılar bize yadigar kaldı. Bizim için hep yaşayacak” ifadelerini kullandı.



ZAFER ALGÖZ



Tarık Abi, bizim gibi tiyatro kurumlarında olmazsa olmaz 5 kişiden biri olarak görülürdü. Tarık Abi, bulunduğu yere neşe, enerji veren bir adamdı. Ani seyahat kararları alırdı. Tarık Abi, dünyanın en tatlı, en güzel megalomanıydı. Allah rahmet eylesin. Her insanı kahkahalarla uğurlamak nasip olmaz. Hayatımızın neşesi bir adamı yitirdik.

ATSIZ KARADUMAN

Pazar günü konuştuk. Beni çağırdı. Beşiktaş’ın maçını seyrettik. 4-1 yenildik. Kızdık, sinirlendi. Bana bir rakı içirdi. O beni allahaısmarladık demek için çağırmış.

TAMER KARADAĞLI

Ben öğreciyken seslendirmede daha tanışmıyoruz. Bir gün sanatçıların beklediği yerde bekliyorum. ‘Sen buraya gel, git arabayı çok’ dedi. ‘Peki’ dedim. ‘Çizersen ödetirim’ dedi. Araba aldığı zaman bana denetirdi. Tarık Abi, benim için çok önemliydi. Bana çok şey kattı. 30 küsur yıldır tanıyorum Tarık Abi’yi. Bu kadar koyacağını tahmin etmemiştim. Mekanı cennet olsun. Gidişi bile klas oldu.