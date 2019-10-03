Tarık Ünlüoğlu’nun cenazesine sevenleri akın etti

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ünal Bey olarak izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri yüzünden uzun bir süredir tedavi görüyordu. 1 Ekim 2019’da solunum yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yuman Ünlüoğlu’nun naaşı Levent Camii’ne getirildi.

“KARDEŞİMİ KAYBETTİM”



Cenaze törenine siyaset ve magazin dünyasından bir çok isim katıldı. Törende konuşma yapan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ “Hepimizin başı sağ olsun. Her şeyden evvel bir dost, bir arkadaş. Kendisini adeta kardeşim gibi hissettim. Sevgili Tarık, çok büyük bir sanatçı. Devlet tiyatrolarından geliyor. Birçok filme, tiyatro oyunlarına kahramanlık etti. Tarık erken gitti. Üzüntümüz büyük. Büyük bir kayıp. Bence boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatçı. Üzüntüm büyük. Her şeyden evvel, kardeşimi kaybettim diyeyim. Tarıkcığım gidiyorsun ama aramızdasın” dedi. Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından merhum oyuncunun tabutu Zincirlikuy Mezarlığı’na götürüldü