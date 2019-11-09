Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’dan duygusal paylaşım

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan, eşinin vefatının 40. gününde ’40. gün, sensiz’ notuyla bir paylaşımda bulundu. Kurtlar Vadisi gibi kült bir diziyle hafızalarımıza kazınan, sonrasında rol aldığı film ve dizilerde herkesin gönlünde taht kuran Türk dizi ve sinema tarihinin en başarılı oyuncularından biri olan Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 günü 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.



TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

1957 doğumlu Tarık Ünlüoğlu İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.