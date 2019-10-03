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Tarık Ünlüoğlu’nun eşinden duygusal vefat ilanı
Tarık Ünlüoğlu’nun eşinden duygusal vefat ilanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim Salı günü hayata gözlerini yumdu. Ünlüoğlu'nun eşi bir gazeteye verdiği ilanla üzüntüsünü belirtti.
Magazin 3 Ekim 2019 - 10:31

Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü oyuncu, 1 Ekim’de hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Gülenay Kalkan ise eşinin ölümünün ardında gazeteye verdiği vefat ilanında ‘Bir masal yaşadım seninle’ sözleriyle duygulandırdı.

“BİR MASAL YAŞADIM SENİNLE”

Gülenay Kalkan, yayınlattığı ilanda eşi için şu ifadeleri kullandı: “Acı kaybım Tarık’ım, can yoldaşım, bir masal yaşadım seninle… Tadı kaldı dilimde… Güle güle sevgilim. Gülenay’ın”

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Son güncelleme: 10:35 - 03.10.2019
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