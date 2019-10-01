Tarık Ünlüoğlu’nun sevenleri hastaneye koştu

Tarık Ünlüoğlu, solunum yetmezliği sebebiyle kaldırıldığı özel hastanede yaşam savaşını kaybetti. Bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybeden usta oyuncunun, sevenleri acı haberi duyunca hastaneye akın etti. Rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki arkadaşlarının yanı sıra, Demet Akbağ, Can Gürzap, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Oya Başar, Melek Baykal gibi oyuncu arkadaşları da hastaneye akın etti.

Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, vefat sonrası kameraların karşısına geçip yaşanan süreci anlattı.Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Gökhan Demir,”Bir süredir ileri evrede Akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bu sabah, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisimize aldık ama yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen saat 12.40'da kaybettik” açıklamasını yaptı..

“KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Dizinin senaristliğini yapan Bahadır Özdener,”Kaybımız çok büyük. Büyük bir ustayı kaybettik. Tarık abi zor bir süreç geçirdi geçtiğimiz yıl. Bu yazı da çok iyi geçirdi. Çekimlerden bir gün önce rahatsızlandı. Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu. Biz telefonla konuştuk, hiçbirimiz beklemiyorduk bu durumu. Hayat ve ölüm hepimiz için maalesef, Bugün acı günümüzdeyiz” şeklinde konuştu.

“ÖLÜM ONA HİÇ YAKIŞMADI”

Melek Baykal,” Biz Tarık'la birlikte büyüdük, ölüm ona hiç yakışmadı. Pazar günü beraberdik, espriler yaptı. Oturduk konuştuk espriler yaptı.Bir senedir mücadele ediyordu ama hayatına devam ediyordu” diye konuştu.

