Tarkan 10 sene sonra Rusya’da

Megastar Tarkan, konser için gittiği Rusya'da eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte olan bir fotoğrafını sosyal medya sayfaısndan takipçilerinin beğenisine sundu.

Tarkan Rusya’nın başkenti Moskova’da eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik anlar yaşadı. Tarkan o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Tarkan, 10 yıl sonra Rusya’nın başkenti Moskova’da konser verdi. Moskova’daki Crocus City Hall isimli merkezde gerçekleşen konsere Tarkan’ın Rus hayranları akın etti.

Tarkan konser sonrasında ise eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte Moskova sokaklarını gezdi. Kremlin Sarayı’nın önünde de poz veren Tarkan, Moskova fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.