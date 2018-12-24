Tarkan: Bilmem sıkılıyor musunuz ama…

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Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla sosyal medyada alay konusu olan Tarkan bu durumdan pek de rahatsız görünmüyor. Bir reklam çekimi öncesinde paylaştığı videoyla gündeme gelen ve bu video üzerinden çok sayıda sosyal medya kullanıcısının alay konusu olan Tarkan sonrasında bir video daha paylaşmış ve kendisiyle dalga geçmişti. Türk pop müziğinin Megastarı Tarkan yaptığı son paylaşımla bu defa doğa aşığı yönünü gözler önüne serdi. Tarkan birbiri ardına ekleyerek video haline getirdiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşırken yanına da şu satırları yazdı:

“Bilmem hoşunuza mı gidiyor yoksa sıkılıyor musunuz ama ben bir doğacı, bir Karadenizli olarak ara ara böyle fotoğraf ve videolarımı paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü ben demek doğa demek, ağaç demek, orman demek, yeşil demek…”