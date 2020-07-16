Tarkan: Bu sene de kısmet olmayacak…

Tarkan: Bu sene de kısmet olmayacak…

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle dertleşti. İki üç yıldır tatil yapamadığından yakınan Tarkan bu sene için de pandeminin kendilerine engel olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin kendisi hakkındaki meraklarını gideren Tarkan, karantina sürecini ailesiyle birlikte Almanya’da geçirdi.

Bu süre zarfında fazlaca ortalarda görünmeyen Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tatil özlemini dile getirdi. Yazdığı satırlardan salgın sürecinin kendisini de vurduğunu anladığımız şarkıcı şunları yazdı:

“2-3 yıl oldu tatil yapmayalı. Bu sene de kısmet olmayacak belli ki. Deniz, kumsal, güneş…

Çok özlediiiiiim”