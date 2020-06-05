Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından maskeli ve eldivenli bir fotoğrafını paylaştı.

Karantina günlerini herkes gibi ailesiyle birlikte geçiren ve kısa bir süre önce sahneleri özlediğine dair paylaşımlarda bulunan Tarkan, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü için ilginç bir tercihte bulundu.

Hemen herkes sosyal medya hesabından bu güne özel takipçilerini yıllar öncesine götürürken Tarkan artık yeni normalimiz haline gelen maskeli ve eldivenli bir karesi ile sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih etti.

Tarkan saatler içerisinde 300 bini aşan bir beğeni sayısına ulaşan fotoğrafını “TBT Corona” notuyla paylaştı.

Şarkıcının bu paylaşımı bazı takipçileri tarafından “Tarkan corona virüsünü geçmişte bırakmak istiyor” şeklinde yorumlandı.