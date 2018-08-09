Tarkan da Kemal Sunal’a yapılan saygısızlığa tepki gösterdi

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Gazeteci Cemile Bayraktar Kemal Sunal filmlerine ilişkin “Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret” ifadelerini kullanmış ve ortalık bir anda karışmıştı. Yapılan bu açıklamayı son derece haksız ve anlamsız bulan binlerce isim, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Son olarak Megastar Tarkan da sosyal medya hesabından Kemal Sunal’a yapılan bu haksızlığa şu sözlerle tepki gösterdi: “Sen üzülme sevgili Kemal Sunal. Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Senin arkanda seni çok seven bir millet var. Adına ve sana olan sevgimize toz kondurmayız biz çünkü kalplerimizde bıraktığın sevgi dolu izleri unutmadık hiç. Sana edilen her kötü söz seni gönüllerimizde sadece daha da yüceltir, değerine değer katar o yüzden. Sen üzülme, rahat ol canımız Kemal Sunal…”