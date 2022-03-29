Tarkan eşi ve kızıyla tatile çıktı
Geçen ay çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatile çıktı.
Geçen ay ‘Geççek’ adlı şarkısıyla gündeme oturan Tarkan yorgunluğunu atmak için ailesiyle tatile çıktı.
YAZA MERHABA FOTOĞRAFLARI
Çiçekli şortuyla yaza ‘merhaba’ diyen Tarkan, o anları sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı.
Tarkan fotoğrafın altına eşi ve kızının baş harflerini yazıp aralarına kalp emojisi koydu.
Bazı hayranları şarkıcının Karayipler’de olduğunu öne sürdü.