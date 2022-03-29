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Tarkan eşi ve kızıyla tatile çıktı

Geçen ay çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatile çıktı.

Yayınlanma: 12:19 - 29 Mart 2022 Güncellenme:
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Tarkan eşi ve kızıyla tatile çıktı

Geçen ay ‘Geççek’ adlı şarkısıyla gündeme oturan Tarkan yorgunluğunu atmak için ailesiyle tatile çıktı.

YAZA MERHABA FOTOĞRAFLARI

Çiçekli şortuyla yaza ‘merhaba’ diyen Tarkan, o anları sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

Tarkan fotoğrafın altına eşi ve kızının baş harflerini yazıp aralarına kalp emojisi koydu.

Bazı hayranları şarkıcının Karayipler’de olduğunu öne sürdü.

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