Tarkan: Gerçek mi bu?

Tarkan, 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yıl dönümünü Ara Güler'in çektiği fotoğrafla kutladı. Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?" sözleriyle Güler'i andı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sanatçı Tarkan, ‘Ahde Vefa’ adlı albümünün 6’ncı yılını usta fotoğrafçı Ara Güler ile kutladı.

Tarkan, Güler’in çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

* Madem bugün Ahde Vefa’nın 6’ncı yıl dönümü, o zaman hiç görmediğiniz bu çok özel fotoğrafı paylaşmak anlamlı olur diye düşündüm.

* ‘Neden özel?’ derseniz, bu fotoğraf sevgili Ara Güler’in çektiği bir fotoğraftır.

* Çekim günü beni kırmayıp sete uğradı, bana ve tüm çalışma arkadaşlarıma unutulmaz anlar yaşattı. Gelmişken de bir kaç kare fotoğrafımı çekti.

* Hâlâ o anki heyecanımı unutmam.

* İçimden, ‘Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?’ dediğimi hatırlıyorum

Ne büyük onurdu benim için.

* Nurlar, ışıklar içinde uyu Ara Ağabey…

İlginizi Çekebilir Erdoğan'a bir tepki de Tarkan'dan: Büyük kayıp ve yanlış olur