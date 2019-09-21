Tarkan iki yıl aradan sonra Harbiye’de

Tarkan, 2 yıllık aranın ardından her yıl heyecanla beklenen ve 6 gece süren Açıkhava maratonuna 20 Eylül, Cuma akşamı gerçekleştirilen ilk konseri ile başladı. Gece boyunca yağan yağmura rağmen Açıkhava’yı dolduran sevenlerinin şarkılara tek bir ağızdan eşlik ettiği konserde Tarkan, “Dudu”, “Kış Güneşi”, “Hepsi Senin mi?” gibi klasikleşen pop şarkılarının yanı sıra son albümünden “Yolla”, “Biz Çocukken”, “Çok Ağladım” gibi şarkılarını da seslendirdi.

Yılın “Tarkan Zamanı” yine binlerce müzikseveri bir araya getirdi. İki yıllık aranın ardından Harbiye Açıkhava'ya geri dönen Tarkan, sahneye geçmişten günümüze kliplerinden görüntülerin yer aldığı özel bir açılış videosunun ardından “Yolla” şarkısını seslendirerek dinamik bir başlangıç yaptı. İzleyicilerin ilk geceden büyük ilgi gösterdiği konserde Megastar, eski ve yeni şarkılarının yer aldığı 22 şarkıdan oluşan repertuvar ile sevenlerine enerjisi her dakika yükselen unutulmaz bir gece yaşattı.

İLK KEZ OKUDU

Tarkan, konserin ikinci bölümünde klasik gitar eşliğinde “Unutmamalı”, “Gülümse Kaderine”, “Vazgeçemem” gibi şarkılarını akustik olarak seslendirdi. Ayrıca binlerce kişinin tek bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği gecenin ikinci yarısında Megastar Tarkan'ın sözleri Nazan Öncel'e ait “Yalnızlar Treni” şarkısını da ilk kez seslendirdi.

