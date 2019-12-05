Tarkan, kan kanserinden ölen kuzeninin cenazesine katılmadı

Megastar Tarkan’ın kuzeni Taner Tevetoğlu, kan kanserinden hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu’nun cenazesi, dün ikindi namazından sonra ebediyete uğurlandı.

Maltepe’de kılınan cenaze namazında ise gözler Tarkan’ı aradı. 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu’nun cenazesine katılmayan Tarkan, sosyal medya hesaplarından da bir paylaşımda bulunmadı.

Ünlü sanatçı Tarkan’ın kuzeni emlak danışmanlığı yapıyordu. 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazeye, Tarkan dışında çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katıldı.