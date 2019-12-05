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Tarkan, kan kanserinden ölen kuzeninin cenazesine katılmadı
Tarkan, kan kanserinden ölen kuzeninin cenazesine katılmadı
İki yıldır kanser tedavisi gören, Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu yaşamını yitirdi. Maltepe'de kılınan cenaze namazında gözler Tarkan'ı aradı lakin ünlü şarkıcı kuzeninin son yolculuğuna katılmadı...
Magazin 5 Aralık 2019 - 07:41

Megastar Tarkan’ın kuzeni Taner Tevetoğlu, kan kanserinden hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu’nun cenazesi, dün ikindi namazından sonra ebediyete uğurlandı.
Maltepe’de kılınan cenaze namazında ise gözler Tarkan’ı aradı. 2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu’nun cenazesine katılmayan Tarkan, sosyal medya hesaplarından da bir paylaşımda bulunmadı.
Ünlü sanatçı Tarkan’ın kuzeni emlak danışmanlığı yapıyordu. 31 yaşındaki 2 çocuk babası Tevetoğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazeye, Tarkan dışında çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katıldı.

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