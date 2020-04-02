Tarkan karantina için Köln’ü tercih etti

Tarkan karantina için Köln’ü tercih etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından dolayı herkes evlerinde vakit geçirmeye başlarken Tarkan da ölüm tehlikesi taşıyan bu hastalıktan korunmak adına tedbirli davrandı ve tercihini doğduğu yerden yana kullandı.

Megastar, corona virüsü salgını bu denli yayılmadan önce ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan Alzey'deki evine yerleşti. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.

DIŞARIYA ADIMINI ATMIYOR

Şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila'yla evinde vakit geçiren şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarı adımını atmıyor.