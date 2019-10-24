Tarkan ‘Kıl oldum abi’ yıllarına döndü!

Söylediği şarkılar ve danslarıyla 90’lı yıllara damga vuran Tarkan, müzik dünyasındaki hızlı değişime rağmen piyasada adını zirveye yazdırmayı sürdürdü. Çıkardığı albümlerle olduğu kadar özel hayatında attığı adımlarla da kendisinden söz ettirmeyi bilen Tarkan şimdilerde bebekli bir pop şarkıcısı olsa da çıkardığı albümlerle her nesilden dinleyiciye ulaşmayı başarıyor. Tarkan ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla da kendisinden söz ettiriyor.

20’Lİ YAŞLARIN BAŞINA GÖTÜRDÜ

Sosyal medyadan eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü pas geçmeyen Megastar Tarkan takipçilerini ilk stüdyo albümü ‘Yine Sensiz’i çıkardığı yıllara götürdü ve o albümün ses getiren şarkısı ‘Kıl Oldum Abi’ yi hatırlattı. Tarkan o yıllarda çekilmiş bir fotoğrafını “90'lı yılların başı… 20'li yaşların başlangıcı…” notuyla paylaştı.