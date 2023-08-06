Tarkan konseri, İzmir ekonomisine 100 milyon lira katkı sağladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlediği Tarkan konserinin şehrin ekonomisine katkısı 100 milyon lira olarak hesaplandı.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin kurtuluşun 100’üncü yıl dönümü olan 9 Eylül 2022’de düzenlediği rekorlara sahne olan kutlamaların şehir ekonomisine sağladığı katkı büyük oldu.

Kutlamalar için Kordonboyu’na akın edenlerin sayısı milyonları bulmuş, Türkiye’de bugüne dek sergilenen en büyük sahne şovlarından biri olan, artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri Alsancak Limanı’ndan Konak’a kadar yüzbinlerce kişiye görsel şölen yaşatmıştı.

Kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları tarihe geçecek sanatçı Tarkan konseriyle son bulmuştu.

İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu konserin ulaşım yeme içme, konaklama gibi birçok kategoride İzmir ekonomisine 100 milyon liraya yakın katkı sağladığı tespit edildi.



4 BAŞLIKTA YAPILAN HARCAMALAR ARAŞTIRILDI

Konsere katılım ve konserin kent ölçeğinde yarattığı ekonomik etkiyi ölçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı araştırma, Kordon bölgesindeki kutlamaların şehrin tarihsel merkezindeki ekonomik faaliyetlere büyük bir katkı sağladığını ortaya koydu.

9 Eylül 2022’de Tarkan konseri ve 100’üncü yıl gösterilerinin İzmir ekonomisine etkisini hesaplayan araştırma, ulaşım, yeme/içme, perakende ve konaklama olmak üzere dört farklı kategorideki ekonomik faaliyetlere odaklandı.

Yapılan ekonomik etki analizinin ilk kategorisini ulaşım harcamaları oluşturdu. Bu kategorinin ekonomik etkisinin hesaplanması için konser günü şehirdeki toplu ulaşım araçları ve taksilere ilişkin talep incelendi.

Toplu ulaşım araçları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı’nın sunduğu veriler kullanılırken, günlük taksi seferi sayısı için ise İzmir Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu’ndan faydalanıldı.

Bu çerçevede konser günü toplu ulaşım araçları ve taksi kullanımı neticesinde oluşan net ekonomik etki 2 milyon 605 bin lira olarak hesaplandı. TÜİK enflasyon verilerine göre güncellenmiş ekonomik etkinin ise 3 milyon 235 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

YEME İÇME ETKİNLİKLERİ 16 MİLYON TL KATKI SAĞLADI

Konser günü yeme-içme etkinliklerinin sağladığı ekonomik etkiyi ölçebilmek için telekom operatörleri tarafından sağlanan kişisel yıllık gelir verileri ile TÜİK verilerinden faydalanıldı.

Yapılan hesaplama sonucu Tarkan konserinin gerçekleştiği gün yeme-içme etkinliklerinin oluşturduğu ekonomik etki, Eylül 2022-Nisan 2023 arasındaki enflasyon verilerine göre 16,4 milyon lira olarak hesaplandı.

Yapılan araştırmada konser günü perakende faaliyetlerinin sağladığı ekonomik etkiyi ölçebilmek için Türkiye'deki turizm gelirlerinin kategorilere dağılımı ile yeme-içme ve perakende alışverişlerden elde edilen gelir arasındaki bağlantılar incelendi.

Bu çerçevede perakende faaliyetlerin konser günü oluşturduğu ekonomik etkinin enflasyon verilerine göre güncellenmiş değerinin 3,3 milyon lira olduğu düşünülüyor.

REKOR ETKİ KONAKLAMADA

Ekonomik etki analizinin dördüncü ve son kategorisini ise konaklama harcamaları oluşturuyor. Bu çerçevede Tarkan konserine şehir dışından gelen katılımcılardan şehirde konaklamayı tercih edenlerin ekonomide yarattıkları etki hesaplandı. Konum verileri, turizm konaklama anketleri ile TÜRSAB tarafından sağlanan konaklama fiyat endekslerinden faydalanıldı.

Bu çerçevede artan konaklama talebinin yarattığı ekonomik etkinin enflasyon verilerine göre 47,2 milyon lira ile 57,7 milyon lira arasında olduğu hesaplandı.

Bu dört kategori üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 9 Eylül 2022 tarihindeki etkinliklerin İzmir'de yaratmış olduğu ekonomik etkinin TÜİK enflasyon verilerine göre 70 milyon 236 bin TL ile 80 milyon 728 bin TL arasında olduğu hesaplanıyor.

Tarkan konserinin diğer sektörler üzerinde yarattığı pozitif etkiler de dikkate alındığında, konserin toplam ekonomik etkisinin 100 milyon lira seviyesinde olduğu değerlendiriliyor.

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