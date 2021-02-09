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Tarkan, Müzeyyen Senar’ı andı: Benzemez kimse sana

Türk sanat müziğinin 'divası' olarak anılan Müzeyyen Senar dün vefatının altıncı yılında anıldı. Tarkan, Senar'ı "Benzemez kimse sana" dizesini içeren şiirle andı.

Güncellenme: 09:46, 09/02/2021
Haberler Magazin
Tarkan, Müzeyyen Senar’ı andı: Benzemez kimse sana

Söylediği şarkılara yeniden hayat vererek Türk müziğine yeni bir soluk getiren Müzeyyen Senar’ın vefatının ardından 6 sene geçti.

Tarkan da Müzeyyen Senar’ın ölüm yıldönümünde, birlikte çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte şiirini paylaşarak, Instagram hesabından sanatçıyı andı.

Tarkan’ın paylaştığı dizeler:

“Bir asrı geçti yaşın
Olmadı benzerin, eşin
Bin asır da geçse
Dolmayacak senin yerin

Sesinde şarkısı aşkın
Gönülden gönüle aktın
Sen adını nağmelere
Altın harflerle yazdın

Pamuk gibi yüreğin
Safiyeti gülüşünün
O çocuk mahcubiyetin
Kurdu kalplerde tahtı

Tarihe yazıldı senin adın
Kalplere sedan, şarkıların
Yaşayacaksın hep içimizde
Sen hiç unutulmayacaksın

Benzemez kimse sana
Benzeyemez başkası
Sen divası asaletin
Kalplerin Müzeyyen ablası”

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Altın bodrum Muğla Ölüm Sanat sosyal medya Tarkan
Yayınlanma Tarihi:09:42,