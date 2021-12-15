Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli

Sanatçı Tarkan, sağlık emekçilerinin grevine destek verdi, "Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli. Yanınızdayım" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi sağlık çalışanları bugün Türkiye genelinde pek çok ilde grev yaptı, acil ve yaşamsal hastalar dışında sağlık hizmeti sunulmadı.

“YANINIZDAYIM”

Sanatçı Tarkan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık emekçilerine destek verdi.

“Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli” diyen Tarkan, “Özellikle şu pandemi sürecinde onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu,ne kadar önemli olduklarını bir kez daha anlamadık mı? O anlamayanlar da anlasın, oyalamayı bıraksın artık. Yanınızdayım” ifadelerini kullandı.