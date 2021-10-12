Tarkan son halini paylaştı: Ormanlar kralı Tarzan

Tarkan, pandemi nedeniyle değişen imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı "Yakında Tarzan'dan Tarkan'a dönerim merak etmeyin" dedi.

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Pandeminin başından bu yana ailesiyle Almanya’da olan Tarkan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

Takipçilerine sık sık günlük hayatından kesitler sunan 48 yaşındaki sanatçı son olarak pandemi nedeniyle değişen imajını paylaştı.

“ORMANLAR KRALI TARZAN”

Tarkan “Ormanlar kralı Tarzan. Single’ım çok yakında sizlerle. Şaka bi yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin. Ve de yeni şarkılarla. Çok özledim” dedi.

CORONA KARARI: BİR SÜRE DAHA KONSER VERMEYECEK

Her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’da sevenleriyle buluşan sanatçı, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Tarkan, hayranlarından kendisine gelen “konser” taleplerine yanıt vermişti.

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten Tarkan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. ‘Ee o zaman neden konser yapmıyorsun?’ diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…”

“Biliyorum; belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum; biz bir araya geldik mi, koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri… Ee kimseyi tehlikeye atmak istemem… Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka, sabredin…”

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