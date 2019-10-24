Tarkan takipçilerine geçmişe götürdü
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarkan, takipçilerini geçmişe götürdü.Tarkan, 90’lı yıllara ait fotoğraflarını #TBT etiketiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Tarkan’ın gönderisi kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.
İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERMİŞTİ
Milyonlarca hayranı olan Megastar Tarkan, yıllar önceki fotoğrafıyla görenleri şaşırtmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan 1994 tarihli Tarkan fotoğrafı ise olay olmuştu.
TBT NEDİR?
Geçmiş zamanda çekilen fotoğrafların perşembe günleri yeniden paylaşılması anlamına geliyor. İngilizce açılımı ‘Throw Back Thursday' olan TBT'nin Türkçesi Perşembe gününden bir kesit anlamına gelmektedir.