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Tarkan’dan ‘5 Bin Yuva Tek Yürek’ kampanyasına destek çağrısı
Tarkan’dan ‘5 Bin Yuva Tek Yürek’ kampanyasına destek çağrısı
Depremde evlerini kaybeden aileler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından başlatılan '5 Bin Yuva Tek Yürek' kampanyasında kira yardımı kapsamında bağışlanan miktar 30 milyon TL'ye yaklaştı. Büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen kampanyanın ikinci aşamasına bir destek de Tarkan'dan geldi.
Magazin 9 Kasım 2020 - 16:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasında, depremde evleri ağır hasar gören ailelerin 5 aylık kira ihtiyacını karşılayacak miktar toplandı.

‘5 Bin Yuva Tek Yürek’ sloganıyla kampanyanın ikinci aşamasını başlatan büyükşehir belediyesi, orta derecede hasar gören evlerdeki 5 bin aileyi de eve kavuşturmayı hedefliyor.

Başkan Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İkinci aşamayı, orta derecede hasar gören 5 bin yuva için başlatıyoruz. Desteğiniz için sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tarkan da sosyal medya hesaplarından attığı “Gelin hep birlikte İzmir’in yaralarını sarmaya, tek yürek olmaya devam edelim” mesajıyla vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Soyer’in paylaşımını alıntılayan Tarkan’ın mesajına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Tarkan’ın paylaşımı.

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Son güncelleme: 16:25 - 09.11.2020
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