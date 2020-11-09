Tarkan’dan ‘5 Bin Yuva Tek Yürek’ kampanyasına destek çağrısı

Depremde evlerini kaybeden aileler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından başlatılan '5 Bin Yuva Tek Yürek' kampanyasında kira yardımı kapsamında bağışlanan miktar 30 milyon TL'ye yaklaştı. Büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen kampanyanın ikinci aşamasına bir destek de Tarkan'dan geldi.