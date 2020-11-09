Tarkan’dan ‘5 Bin Yuva Tek Yürek’ kampanyasına destek çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasında, depremde evleri ağır hasar gören ailelerin 5 aylık kira ihtiyacını karşılayacak miktar toplandı.
‘5 Bin Yuva Tek Yürek’ sloganıyla kampanyanın ikinci aşamasını başlatan büyükşehir belediyesi, orta derecede hasar gören evlerdeki 5 bin aileyi de eve kavuşturmayı hedefliyor.
Başkan Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İkinci aşamayı, orta derecede hasar gören 5 bin yuva için başlatıyoruz. Desteğiniz için sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Tarkan da sosyal medya hesaplarından attığı “Gelin hep birlikte İzmir’in yaralarını sarmaya, tek yürek olmaya devam edelim” mesajıyla vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı.
Soyer’in paylaşımını alıntılayan Tarkan’ın mesajına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.