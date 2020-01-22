Tarkan’dan arsa açıklaması!

Megastar Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisi ile ilgili altı kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğu iddia edildi. Tarkan, çıkan bu iddialara üzerine sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.

Tarkan ve ablası Handan Menekşe’nin şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde 5 bin 283 metrekarelik bir arazi satın almıştı İddialara göre; Tarkan, bu arazide imar değişikliği yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne altı kez başvurdu.

Çıkan haberlerde Tarkan’ın bu arsa üzerinden rant elde etmeye çalıştığı yazıldı. Tarkan, bu iddialar üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Rant beklentisinin ya da ayrıcalık isteğinin olmadığını söyleyen Tarkan, şunları söyledi:

Ünlü sanatçı Tarkan'ın İBB meclisine gelen imar planı talebine ilişkin değerlendirilmesine İmamoğlu şu şekilde cevap verdi, “Bilgim yok, ben de basından okudum. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir, bakılır. Dediğim gibi hiç kimsenin ayrıcalığı olmaksızın hukuksal zeminde, şehir düzeni içinde kime ne hukuken verilebiliyorsa aynı değerde aynı kararda insanlara bakış açımız vardır”