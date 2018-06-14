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Tarkan’dan bebek operasyonu
Tarkan’dan bebek operasyonu
Baba olmaya hazırlanan Tarkan, villasında yeniliğe gitti. Bir iç mimar ile anlaşan Megastar, villasındaki eşyayı depoya kaldırıp bebek odası için kolları sıvadı.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 14 Haziran 2018 - 13:01

Tarkan'ın bebek heyecanı Tarabya'daki villasına yansıdı. Şu sıralar eşi Pınar Tevetoğlu ile yurt dışında bulunan Tarkan, 1,5 ay sonra doğacak bebeği için hazırlıklara başladı. Kız babası olacak Tarkan, Tarabya'daki villasının kızının konforuna göre dizayn edilmesi için bir iç mimar ile anlaştı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Her ayrıntıyı düşündüğü öğrenilen Tarkan'ın villanın restorasyonu için kesenin ağzını bir hayli açtığı öğrenildi. Tarkan, villada bulunan eşyaları ise önceki gün nakliye şirketi ile depoya kaldırdı.

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Son güncelleme: 13:43 - 14.06.2018
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