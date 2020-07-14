Tarkan’dan çok özel Sezen Aksu satırları…

Pek çok ünlü müzisyen gibi Tarkan da Sezen Aksu'nun doğum gününü kutlamayı unutmadı ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına son derece anlamlı satırlar yazdı.

Şarkıcılık kariyerinde çok önemli bir yere sahip olan Sezen Aksu’ya kalbinde özel bir yer ayıran Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Minik Serçe’nin yeni yaşını kutladı. Sarılmış halde objektiflere gülümsedikleri bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Tarkan, yeni yaşına giren Aksu için şu ifadeleri kullandı:

“İyi ki doğdun Sezen'im. İyi ki varsın sen. Sen olmasaydın ne yapardık? Eksik olurdu her şey. Kalplerimize her dokunuşunla daha da anlam kattın hayatlarımıza. Teşekkürler… Daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim. Ve de o harika şarkılarınla ruhumuza ilaç gibi geleceğin yıllar. Seni çok seviyorum”