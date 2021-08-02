Tarkan’dan kanun değişikliği tepkisi: Belli ki daha çok mücadele edeceğiz

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili görüşlerini paylaşan ünlü şarkıcı Tarkan, "Belli ki memleketimizin doğasını korumak için daha çok mücadele edeceğiz” dedi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

28 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için, kıyılar başta olmak üzere ormanlık alanlardaki yapılaşmanın tasarrufunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bırakıldığına dair yorumlar yapılmıştı.

Ünlü şarkıcı Tarkan da kanun değişikliğine tepki gösterenlerden oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliğinin tartışmalı d bendine dikkat çeken Tarkan,

“Belli ki memleketimizin doğasını korumak için daha çok mücadele edeceğiz” dedi.

Tarkan, paylaşımında ‘Doğa için uyan' etiketini de kullandı.