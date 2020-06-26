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Tarkan’dan Michael Jackson paylaşımı
Tarkan’dan Michael Jackson paylaşımı
Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölümünün 11. yılında Michael Jackson'u andı ve onunla ilgili satırlar yazdı.
Magazin 26 Haziran 2020 - 08:13

Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda sahne şovlarıyla da dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 11 yıl önce hayatını kaybeden Michael Jackson’u  anmış oldu.

Amerika’da Jackson’un yıldızı önünde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaşan Tarkan, bu karenin altına şu satırları yazdı:

“Michael Jackson… Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmiş. Asırlar geçse de unutulmayacak, yeri hiç dolmayacak. Bir tane daha Michael Jackson olmayacak. “

Son güncelleme: 08:14 - 26.06.2020
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