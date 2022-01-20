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Tarkan’dan Sezen Aksu’ya destek paylaşımı

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşım ile Sezen Aksu’ya destek oldu. Tarkan, “Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiç bir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır.” dedi.

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Tarkan’dan Sezen Aksu’ya destek paylaşımı

Tarkan, 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeni ile linç kampanyası düzenlenen Sezen Aksu'ya destek oldu.

“TARİHE YAZILACAK”

Geçmiş yıllarda çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Tarkan, “Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiç bir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır.” notunu düştü.

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