Tarkan’dan zeytinlik tepkisi: Çok üzülüyorum, yazıklar olsun

Ünlü sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Çok üzülüyorum. Yazıklar olsun" dedi.

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Sanatçı Tarkan, zeytinliklerin kıyımına başlandığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Paylaşımında duruma sert tepki gösteren Tarkan, şu mesajı paylaştı:

* Zeytinliklerimizin kıyımı başladı. Ne desek, ne yapsak yine kulak asan olmadı. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Çok üzülüyorum. Yazıklar olsun.

“DOĞA BİTİYOR”

* Hem vicdandan hem akıldan yoksun insandan yana da umudum kalmadı artık. Doğayı şuursuzca yok ederken bindiği dalı kestiğini unutuyor. Tüm dünyada durum aynı. Doğa bitiyor. Sonumuz hayır ola. #zeytinimedokunma #zeytinliktaşınmaz

CHP, ZEYTİNLİKLERE ‘TIRPAN' YASASI İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERMİŞTİ

Zeytinlik alanların, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde yaptığı ve kamuoyunda ‘Tırpan yasası’ olarak adlandırılan değişiklikle madencilik faaliyetlerine açılmasını CHP Meclis’e taşımıştı.

Araştırma önergesinde zeytinin, hem Anadolu’nun hem de dünyanın önemli bölümünde kadim bir ağaç olarak bilindiğini belirten Mersin Milletvekili Alpay Antmen “Dünyadaki en kıymetli ağaçlardan birisi olarak görülen zeytin ağacının diğer bir adı da ölmez ağacıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde değişiklik yapmasıyla zeytinlik alanlar yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Oysa son 25 yılda tam 7 kez zeytin ağaçlarının zararına teklifler Türkiye Büyük Milet Meclisi’nde kabul görmemişti” demişti.

“AĞAÇ KATLİAMININ ÖNÜ AÇILDI”

Bilim insanları ve üreticilerin genel görüş ve kabulüne göre zeytin ağaçlarının taşınmasının çok daha fazla zararlı olabileceğinin altını çizen Antmen şunları söylemişti:

* Yapılan yönetmeliğe göre maden faaliyeti yapılacak alanlardaki zeytin ağaçları taşınacak. Taşıma işlemi ne kadar hassas yapılırsa yapılsın zeytin üretimine ve ekosisteme zarar verir. Ayrıca bu iktidar ne kadar inşaat ihalesi verdiyse güya ağaçlar taşınacaktı.

* İstanbul’da üçüncü köprü yapılırken taşındı mı? Bursa İzmir yolu yapılırken taşındı mı? Ankara Niğde yolu yapılırken taşındı mı? Hayır. Yüz binlerce ağacı kestiler. Maalesef geri dönüşü de artık mümkün değil. Ağaç katliamının önü açıldı.