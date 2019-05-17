Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’dan ikinci bebek sinyali
Rusya konserine eşiyle giden Megastar Tarkan, Türkiye’ye döndü. Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu, dün akşam Nişantaşı’nda bir objektiflere yansıdı.
İKİNCİ BEBEK SİNYALİ
Eşi Tarkan’ın Rusya konserinden ayağının tozuyla Türkiye’ye dönen Pınar Tevetoğlu, “Konser nasıl geçti?” sorularına “Çok güzel geçti” diyerek yanıt verdi. Tevetoğlu, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz, Liya’ya kardeş gelecek mi?” sorularına ise “İnşallah” diyerek bebek istediklerini belirtti.