Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’dan ikinci bebek sinyali
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kızları Liya'yı kucaklarına alan Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'ndan ikinci bebek sinyali geldi.
Magazin 17 Mayıs 2019 - 10:54

Rusya konserine eşiyle giden Megastar Tarkan, Türkiye’ye döndü. Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu, dün akşam Nişantaşı’nda bir objektiflere yansıdı.

İKİNCİ BEBEK SİNYALİ

Eşi Tarkan’ın Rusya konserinden ayağının tozuyla Türkiye’ye dönen Pınar Tevetoğlu, “Konser nasıl geçti?” sorularına “Çok güzel geçti” diyerek yanıt verdi. Tevetoğlu, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz, Liya’ya kardeş gelecek mi?” sorularına ise “İnşallah” diyerek bebek istediklerini belirtti.

Son güncelleme: 13:08 - 17.05.2019
Etiketler