Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’ndan şakayla karışık sitem

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, hakkında çıkan "estetik yaptırdı" iddialarına yanıt verdi: "Ben estetik yaptırmıyorum. Bir tek burnumda estetik var. Onun haricinde ağzımda, yanağımda, herhangi bir yerimde estetik yok."

Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun eşi Pınar Tevetoğlu, basın mensuplarına ilk kez konuştu. Maslak’ta bir modacıya girerken objektiflerimize takılan Pınar Tevetoğlu, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Muhabirleri görünce ”Hep yanlış haberler yapıyorsunuz” diyerek şaka yapan Tevetoğlu, estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili de şöyle dedi:

“Sürekli estetik yazıyorsunuz. Ben estetik yaptırmıyorum. Bir tek burnumda estetik var. Onun haricinde ağzımda, yanağımda, herhangi bir yerimde estetik yok.”

GÖZLERDEN UZAK YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Göz önünde bulunmayı sevmediğini sözlerine ekleyen Tevetoğlu, “Ben konuşmayınca bu tarz haberler çıkıyor. Kaçmamın nedeni işinize saygı duymadığım için yada herhangi başka bir sebepten değil, sizinle alakası yok. Sadece göz önünde bulunmayı pek sevmiyorum. Zaten yıllardır Tarkan’ın da yaşantısını biliyorsunuz, biz gözlerden uzak yaşamaya çalışıyoruz. Bu yüzden kameraları görünce panik olabiliyorum buda yanlış haberlere neden oluyor” diye konuştu.