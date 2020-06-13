Tarkan’ın kuzeni Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

İlk albümünü çıkardığında Megastar Tarkan'ın kuzeni olduğu için başına gelmeyen şeyin kalmadığını söyleyen Cenk Tevetoğlu, mahkeme kararıyla "Tevetoğlu" olan soyadını "Tevet" olarak değiştirdi.

20 yıllık müzik kariyeri bulunan Cenk Tevetoğlu, yıllar boyunca Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun kuzeni olarak anıldığı için soyadını değiştirme kararı aldı.

VİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜRKEN ŞARKI YAZDI

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanan ve bir süre hastanede yatan Cenk Tevet, “Salgın” isimli son şarkısını bestelerken hastanede çok duygu yüklü zamanlar geçirdiğini, ölümü çok yakınında hissederken bu melodilerin aklında döndüğünü ve bu şarkıyı yazdığını söyledi. İlk albümünü Cenk Tevetoğlu olarak çıkardığında başına gelmeyenin kalmadığını Tarkan'ı da bu tarz haberlerle uğraştırmak istemediğini de sözlerine ekledi.