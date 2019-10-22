Tarzan Efsanesi konusu ve oyuncuları: Tarzan Efsanesi’nde kimler oynuyor?

Tarzan Efsanesi, ormanların kralı Tarzan'ın hikayesinde önemli bir kısmı anlatıyor. Tarzan Efsanesi'nde kimler oynuyor ve konusu ne? İşte filmin detayları...

Ormanların Tarzan’ı, Tarzan Efsanesi’yle ekranlara geliyor. Peki Tarzan Efsanesi’nde kimler oynuyor ve konusu ne?

TARZAN EFSANESİ KONUSU

Ormanların Tarzan’ı olarak nam salan adam artık Greystoke Lordu John Clayton adıyla ve sevdiği kadınla medeniyette yaşamaya başlamıştır. Üstelik meclisin ticari ataşesi olarak görev almak için Kongo'ya davet edilmiştir. Fakat arkasında alçakça planlar işlemektedir. Belçika Kralı'nın elçisi Leon Rom'un Clayton’u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Fakat kiminle ve ne ile dans ettiklerinden habersizdirler…

David Yates’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosu ise Adam Cozad ve Craig Brewer'a ait. Edgar Ormanlarda büyüyen Tarzan’ın yeni macerası, Edgar Rice Burroughs’un zamansız masalından serbest bir uyarlama. Filmin başrollerini ise Alexander Skarsgård ve Margot Robbie üstleniyor…

TARZAN EFSANESİ OYUNCULARI

Alexander Skarsgård

Rolü : Tarzan

Margot Robbie

Rolü : Jane

Christoph Waltz

Rolü : Captain Rom

Samuel L. Jackson

Rolü : George Washington Williams