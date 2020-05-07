Tarzan Rıfkı filmi konusu ne? Tarzan Rıfkı oyuncuları kimler?

Kemal Sunal’in izleyenlere kahkaha tufanı yaşattığı filmlerden biri olan Tarzan Rıfkı filmi bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Rıfkı’nın başında geçen birbirinden komik olayları ele alan filmin oyuncuları ve konusu merak konusu.

TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı’yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı’yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

TARZAN RIFKI OYUNCULARI

Kemal Sunal – Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu – Melahat

Asuman Arsan –

Dinçer Çekmez – Zeki

Ece Berkant – Gül

Yadigar Ejder – Bitirim

Ünal Gürel – Kerpeten Hüsnü Duba Hüsnü

Adem Taşay –

Süheyl Eğriboz – Manyak Rıfat

Saadettin Erbil – Abdullah

Coşkun Göğen –

Ekrem Dümer – Polis