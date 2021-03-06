Tasarımcı Aslı Yılmaztürk’ün ölüm nedeni belli oldu

Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul’dan Muğla’nın Ula ilçesine geldi. Taş duvarlı dubleks evde kalan Yılmaztürk’ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine Yılmaztürk’ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk’ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaztürk’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk’ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belinlerdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

34 yaşında hayatını kaybeden Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur. Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı.

Robert Lisesi’ni bitiren Yılmaztürk sonra üniversitede ekonomi bölümünü kazandı. Görsel tasarım öğrenimi gördü.

2008’de AXD’yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015’de Artsxdesign’ı bir iş modeline dönüştürdü.