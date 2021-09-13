Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu’ndan 31. yaş partisi

Dünyaca ünlü tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak kullanılan Karaköy'deki Zülfaris Sinagogu'nda doğum günü partisi düzenledi. Partiden kareler sosyal medyaya damga vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

17 Eylül’de 31 yaşına girecek olan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda erken doğum günü partisi düzenledi.

Lady Gaga, Bella Hadid, Rihanna gibi dünyaca ünlü yıldızları giydiren Fındıkoğlu, ‘kırmızı’ temalı doğum günü partisine birçok yakın arkadaşını da davet etti.

Aleyna Tilki, Melisa Tapan, Cemal Can Canseven, Duygu Özaslan gibi isimler kırmızı kıyafetlerini giyerek sinagoga geldi.

Partiden renkli görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.