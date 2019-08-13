Taşıyıcı 3 konusu ne? Taşıyıcı 3 oyuncuları…

Taşıyıcı 3 aksiyon filmi tutkunları için bir kez daha bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı Taşıyıcı 3 konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Nefes kesen aksiyon filmi Taşıyıcı 3 de bu akşam serinin üçüncü filmi ile heyecan dolu anlar yaşatacak. Uluslararası bir çete ile mücadele eden ajanın hikayesini anlatan filmde, aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Jason Statham yer alıyor.

TAŞIYICI ÜÇ KONUSU

Tanınmış bir kişi olan Leonid Vasilev’in biricik kızı kaçırılmıştır. Vasilev sıradan biri değildir, Marsilya’da önemli bir kurulun başındaki kişidir. Ukrayna Çevre Koruma Ajansının başkanı Vasilev’in kaçırılan kızı Valentina’yı Ukrayna’ya götürme görevi ise Frank Martin’e verilecektir. Martin’in işi başından aşkındır. Çünkü kızı alıp Stuttgart ve Budapeşte üzerinden Karadeniz kıyısındaki Odessa’ya götürmekten daha yorucu olan şey Valentina’nın alaycı tavırlarıdır. Yolculuk sırasında Müfettiş Tarconi’in yardımını alan Frank’i sayısız zorluklar beklemektedir. Bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Şımarık Valentina’nın işbirliği yapmaktan uzak havası işini iyiden iyiye zorlaştırır. Hayatlarını tehdit eden birçok saldırıdan kılpayı kurtula kurtula kaçmaya çalışan Frank ile Valentina kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır.

TAŞIYICI 3 OYUNCULARI

Jason Statham

– Natalya Rudakova

– François Berleand

– Robert Knepper

– Paul Barrett