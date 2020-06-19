Taşıyıcı: Son Hız filminin konusu ne? Taşıyıcı Son Hız oyuncu kadrosu…

Aksiyon içeriğiyle dikkat çeken ve senaryosunda Luc Besson’ın imzası olan Taşıyıcı serisinin 4. filmi, Taşıyıcı Son Hız’ın konusu ve oyuncuları haberimizde…

Geçtiğimiz yıllarda vizyonda olan ve adından söz ettiren Taşıyıcı: Son Hız filminin konusu ve oyuncuları film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Taşıyıcı Son Hız'ın konusu ve oyuncuları haberimizin devamında yer alıyor…

TAŞIYICI SON HIZ KONUSU

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa’nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.

TAŞIYCI SON HIZ OYUNCULARI

Ed Skrein

Loan Chabanol

Ray Stevenson

Lenn Kudrjawizki

Tatiana Pajkovic

Anatole Taubman

Gabriella Wright O

Radivoje Bukvic

Cedric Chevalme

Samir Guesmi

Noémie Lenoir