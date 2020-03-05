Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Taşıyıcı Son Hız oyuncu kadrosu… Taşıyıcı: Son Hız filminin konusu ne?
Taşıyıcı Son Hız oyuncu kadrosu… Taşıyıcı: Son Hız filminin konusu ne?
Geçtiğimiz yıllarda vizyonda olan ve adından söz ettiren Taşıyıcı: Son Hız filminin konusu ve oyuncuları film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Taşıyıcı Son Hız’ın konusu ve oyuncuları haberimizin devamında yer alıyor…
Magazin 5 Mart 2020 - 14:15

Aksiyon içeriğiyle dikkat çeken ve senaryosunda Luc Besson’ın imzası olan Taşıyıcı serisinin 4. filmi, Taşıyıcı Son Hız’ın konusu ve oyuncuları haberimizde…

TAŞIYCI SON HIZ OYUNCULARI

Ed Skrein
Loan Chabanol
Ray Stevenson
Lenn Kudrjawizki
Tatiana Pajkovic
Anatole Taubman
Gabriella Wright O
Radivoje Bukvic
Cedric Chevalme
Samir Guesmi
Noémie Lenoir

Taşıyıcı: Son Hız konusu ve oyuncuları… Taşıyıcı Son Hız'da kimler oynuyor?

TAŞIYICI SON HIZ KONUSU

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.

Etiketler