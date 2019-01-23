Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tatar şarkıcı sahnede hayatını kaybetti
Rusya'da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.
Magazin 23 Ocak 2019 - 12:43

Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad´da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova´nın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştüğü görülüyor.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Şarkıcının aniden düşmesi üzerine sağlık ekipleri hemen ilk yardım müdahalesinde bulunsa da şarkıcının hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen şarkıcının, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi.
resimid_7266498

Son güncelleme: 12:49 - 23.01.2019
Etiketler