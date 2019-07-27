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Tatilin son günleri
Tatilin son günleri
Ekranların güzel oyuncusu Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu eşi Mert Kılıç ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Temmuz 2019 - 10:58

Şu an vizyonda olan ‘Akıllara Seza’ filminde rol alan Aslıhan Güner, izleyenlerden gelen olumlu tepkilerden bir hayli mutlu olduğunu söyledi. Eşi Mert Kılıç ile birlikte İstanbul’da tatil son günlerini geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu, “Yeni dizimiz için önümüzdeki ay Ordu’ya gidiyorum. Harika bir ekip ve birbirinden özel güzel oyuncular bir araya geldi. Umarım hak ettiği değeri bulur ve uzun soluklu bir proje olur. Biz ekip olarak ‘Kuzey Yıldızı’ dizimizin izleyenlerden tam not alacağına inanıyoruz” dedi.

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