Tatilin son günleri

Şu an vizyonda olan ‘Akıllara Seza’ filminde rol alan Aslıhan Güner, izleyenlerden gelen olumlu tepkilerden bir hayli mutlu olduğunu söyledi. Eşi Mert Kılıç ile birlikte İstanbul’da tatil son günlerini geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu, “Yeni dizimiz için önümüzdeki ay Ordu’ya gidiyorum. Harika bir ekip ve birbirinden özel güzel oyuncular bir araya geldi. Umarım hak ettiği değeri bulur ve uzun soluklu bir proje olur. Biz ekip olarak ‘Kuzey Yıldızı’ dizimizin izleyenlerden tam not alacağına inanıyoruz” dedi.