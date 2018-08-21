Tatlı cadı Sıla!

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Birkaç ay öncesine kadar oyuncu Ahmet Kural ile evlilik yolunda ilerleyen bir ilişki sürdüren Sıla sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi sonlandırmış ve sonrasında da yaptığı imaj değişiklikleriyle magazin gündeminden inmemişti. Şimdilerde On’dan Kalan Şarkılar’ konseptiyle Ege Turnesi’nde bulunan Sıla sahneden yaptığı evlilik açıklamasıyla haber olmuştu. Arkadaşlarının düğünleriyle ilgili açıklamalarda bulunan ve sonrasında da bu haberlerin veriliş şekli yüzünden babasının annesini arayarak ‘Kızımız evleniyor mu?’ şeklinde sorular sorduğunu söyleyen Sıla, evliliğin kendisinden şimdilik uzak olduğunu açıklamıştı.

SÜPÜRGELİ PAYLAŞIM

Sıla bir yandan böyle bir tempoda koştururken bir yandan da sosyal medya paylaşımları üzerinden hayranlarıyla buluşuyor. Çoğunlukla renkli ve esprili paylaşımlar yapmaya özen gösteren Sıla, bu defa bir süpürgenin üzerinde adeta uçarcasına poz verdi ve ‘Cadı’ların simgesi olarak bilinen uçan süpürgelere gönderme yaparak; “Bazen saklayamadığımız doğrudur” notunu düştü. Şarkıcının bu fotoğrafına gelen yorumlardan biri de ‘Senden olsa olsa tatlı cadı olur’ şeklindeydi…