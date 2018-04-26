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Tatlıses, dördüncü kez milletvekilliği şansını deneyecek
Tatlıses, dördüncü kez milletvekilliği şansını deneyecek
Türkücü İbrahim Tatlıses, 24 Haziran genel seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı olacak. Tatlıses, aday adaylığı başvurusu avukatı aracılığıyla cuma günü partinin İzmir İl Başkanlığı´na yapacağı öğrenildi.
Magazin 26 Nisan 2018 - 11:43

AK Parti’den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek.

Daha önce Şanlıurfa’dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmir’den aday adayı olacak. Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunun avukat tarafından cuma günü yapılacağı öğrenildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören Tatlıses, geçen yıl İzmir’e taşınmıştı. Tatlıses zamanının önemli bir bölümün Hatay semtindeki Tatlıses Kebap’ta geçiriyor.

DHA

Son güncelleme: 11:50 - 26.04.2018
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