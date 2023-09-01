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Tatlıtuğ ailesi Yunanistan’da tatilde

Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yle Yunanistan tatilinden paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

Yayınlanma: 16:10 - 01 Eylül 2023 Güncellenme:
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Tatlıtuğ ailesi Yunanistan’da tatilde

Stilist Başak Dizer ile 2016 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un geçen yıl Kurt Efe adında bir oğlu olmuştu.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşan Tatlıtuğ çifti, şimdilerde oğulları ile Yunanistan’da tatil yapıyor.

Başak Dizer tatilden keyifli anlarını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Dizer’in son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

“GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU HİSSETTİĞİMDE KARNIM DOYUYOR”

Kıvanç Tatlıtuğ daha önce yaptığı bir açıklamada Başak Dizer’e olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı:

“Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele.”

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