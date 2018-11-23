Tayfun Akalın’dan ‘can sıkan’ haber

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

‘Hababam Sınıfı' serisi, ‘Süt Kardeşler' ve ‘Bizim Aile' gibi efsane filmlerdeki rolleriyle sevilen ünlü oyuncu Tayfun Akalın'ın, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü Arzu Film, Instagram hesabından duyurmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Tayfun Akalın'la ilgili kendi internet sitesinde bir yazı yazdı ve usta oyuncu ile ilgili çarpıcı detaylar aktardı.

“DURUMU AĞIR”

Onur Akay: “Annesi ile yaşayan Tayfun Akalın, 2017 yılında annesini kaybedince huzurevinde yaşamaya başladı. Kısa süre sonra anjiyo olan usta oyuncumuz, yaşadığı sağlık problemleri nedeni ile baston yardımıyla yürüyordu ve konuşmasında kekemelik başlamıştı. Huzurevinde yer alan odası 2. katta olan ve baston yardımıyla yürüyen Tayfun Akalın, merdivenlerden inerken dengesini kaybedince yuvarlanmış ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmiş. Şu an hastanede yoğun bakımda olan Akalın'ın durumu ağır ve maalesef uyutuluyor. Lütfen onun için dualarınızı eksik etmeyin. Ayrıca Akalın'ın yakın arkadaşından edindiğim bir başka bilgi daha var. Usta oyuncu, ailesi ile ilgili yaşadığı problemlerden dolayı huzurevinde yaşıyormuş. Arkadaşının anlattıkları beni çok üzdü. Sadece şu kadarını söylemek istiyorum… Tayfun Akalın, huzurevinde olduğu gibi maalesef hastanede de yalnız kalmış! Acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullanarak, Akalın'ın bastonla ve huzurevinde çekilmiş fotoğraflarını da yayınladı.

