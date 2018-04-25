Tayfun Duygulu: Kayahan bana bıçak çekti

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90’lı yıllara damga vuran ‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla hatırladığımız Tayfun Duygulu, geride bıraktığımız gün Pal Nostalji Radyo’nun konuğu oldu. Bir dönem kızı Beste ile evli olan Duygulu, merhum sanatçı Kayahan'la olan bir anısını şöyle anlattı: “Kerim Tekin'in söylediği ‘Kar Beyazdır Ölüm' şarkısını Nilüfer için yazmıştım. Bu durumu Kayahan öğrendi. Aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Kayahan'ı ittim. O da bana 20 santim boyunda bıçak çekti. Araya birileri girdi, olay yatıştı.”