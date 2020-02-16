Tayfun Erdoğan kimdir? Emrah’ın oğlu Survivor’da!

Survivor'da gönüllüler takımında da halk tarafından tanınan isimler yer alıyor. Emrah ile yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen ünlü şarkıcının oğlu Tayfun Erdoğan, 2020 yılı Survivor kadrosunda yer alıyor. İşte Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenler…

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa’da doğdu. Emrah’ın oğlu olarak tüm Türkiye’ye adını duyuran Tayfun Erdoğan Survivor’un 2020 yarışmacıları içerisinde de yer alıyor. Peki, Tayfun Erdoğan kaç yaşında?

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.

İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu.

Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.