Taylan Erler kimdir? Taylan Erler nereli ve kaç yaşında?

Taylan Erler, 1966 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında yayınlanan Ruhsar dizisi ile çıkan Taylan Erler hakkında merak edilenler haberimizde... Taylan Erler nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Eltilerin Savaşı isimli sinema filminde rol alan Taylan Erler hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Taylan Erler kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

TAYLAN ERLER KİMDİR?

Taylan Erler, 1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1985 yılında İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nda bariton korist olarak eğitim aldı ve konserler verdi. Müteakip senelerde Süheyl Denizci ve Ümit Aksu yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nda görev yapan trompetist Gökmen Ahmet Noyan'dan trompet dersi almıştır.

1994 senesinde diyalog anlatım ileşitim okulundan oyunculuk eğitimi alan Taylan Erler, birçok tiyatro oyununun yönetmen yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında yayınlanan Ruhsar dizisi ile geçen Taylan Erler bugüne kadar; Ruhsar, Çarli, Eyvah Kızım Büyüdü, İyi Aile Robotu, Sevgili Dünürüm, Büyük Buluşma, Mavi Rüya, Mürüvvetsiz Mürüvvet, Size Baba Diyebilirmiyim, Beşinci Boyut, Kollama, Not Defteri, Küçük Gelin, Uzaklarda Arama ve Temel ile Dursun İstanbul'da ve son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde rol almıştır.

Taylan Erler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Eltilerin Savaşı (Sinema Filmi)

2018-2019 – Erkenci Kuş (Mithat) (TV Dizisi)

2016 – Temel İle Dursun İstanbul’da (Doktor) (Sinema Filmi)

2015 – Uzaklarda Arama (Belediye Başkanı Cevdet) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Küçük Gelin (Seyfi) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Not Defteri (Okul Müdürü) (TV Dizisi)

2008 – Kollama (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Bedri) (TV Dizisi)

2004 – Size Baba Diyebilir Miyim? (TV Dizisi)

2004 – Mürüvvetsiz Mürüvvet (TV Filmi)

2004 – Mavi Rüya (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2003 – Sevgili Dünürüm (TV Dizisi)

2002 – İyi Aile Robotu (Turgut) (TV Dizisi)

2000 – Eyvah Kızım Büyüdü (TV Dizisi)

1999 – Çarli (Dedektif) (TV Dizisi)

1997 – Ruhsar (Nikah Memuru) (TV Dizisi)