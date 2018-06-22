Tayland’da dang humması teşhisi konulan Leyla Bilginel İstanbul’a getirildi!

Tayland'da Phuket'e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, bir sivrisinek ısırığı yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Bilginel'e Dang humması (Dengue Fever) teşhisi konmuştu. Oyuncu, bugün saat 12.30'da tarifeli uçakla kendisine eşlik eden sağlık ekibinin refakatinde İstanbul'a getirildi.

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Tayland’da Phuket’e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, bir sivrisinek ısırığı yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Bilginel’e Dang humması (Dengue Fever) tanısı konulmuştu. Sağlık Bakanlığı, Leyla Bilginel’in bugün saat 12.30 itibariyle tarifeli uçakla ekip refakatinde İstanbul’a getirildiğini ve Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nakledildiğini duyurdu.



TEDAVİ ALTINA ALINDI



Sağlık Bakanlığı’nın bugün yaptığı yazılı açıklamaya göre; 8 Haziran 2018 de sivrisinek ısırığı ile hastaneye kaldırılan Leyla Bilginel, bir süre hastanede gözetim altında tutulacak.